Регистрация | Вход |
USD: 27,21 0,2521  EUR: 30,59 0,4425 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019 11:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5640
Версия для печати

Петиция за увольнение Авакова набрала уже более половины голосов

Петиция за увольнение Авакова набрала уже более половины голосов

КИЕВ. 5 июня. УНН. Петиция об отстранении и увольнении с должности Министра внутренних дел Арсена Авакова, которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины 2 июня, набрала уже более 19 000 голосов из 25 000 необходимых для ее рассмотрения, сообщает УНН.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова", - отмечает автор петиции Роман Василенко.

По состоянию на 10:08 среды 5 июня ее подписало 19 640 человек.

Напомним, на официальном портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию касательно повышения зарплаты работникам учреждений здравоохранения.

Как сообщал УНН, Министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с мамой и бабушкой убитого 5-летнего Кирилла Тлявова выразил надежду, что суд назначит виновным адекватное наказание.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Президент, петиция

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.