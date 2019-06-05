Петиция за увольнение Авакова набрала уже более половины голосов

КИЕВ. 5 июня. УНН. Петиция об отстранении и увольнении с должности Министра внутренних дел Арсена Авакова, которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины 2 июня, набрала уже более 19 000 голосов из 25 000 необходимых для ее рассмотрения, сообщает УНН.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова", - отмечает автор петиции Роман Василенко.

По состоянию на 10:08 среды 5 июня ее подписало 19 640 человек.

Напомним, на официальном портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию касательно повышения зарплаты работникам учреждений здравоохранения.

Как сообщал УНН, Министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с мамой и бабушкой убитого 5-летнего Кирилла Тлявова выразил надежду, что суд назначит виновным адекватное наказание.