НАПК в мае выявило ложные сведения в 11 декларациях

КИЕВ. 5 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в мае 2019 года установило 400 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции, завершило 165 проверок деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов в 11 из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК в мае установило 400 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции", - сообщили в агентстве.

Так, НАПК составило 359 протоколов об административных правонарушениях, утвердило 26 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией, а также направило 14 предписаний. Из них 8 предписаний внесены с требованием устранить нарушения законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, других нарушений антикоррупционного законодательства, 6 предписаний - по результатам проверок государственных органов.

Кроме этого, в мае утверждено 165 решений о результатах полных проверок деклараций. По результатам проверок в 11 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также установлены признаки умышленного непредоставления 15 деклараций, добавили в НАПК.

За нарушение сроков предоставления деклараций составлено 6 админпротоколов, за несвоевременное предоставление или непредоставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 19 админпротоколов.

Также НАПК составило 54 админпротокола за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и 1 админпротокол - о невыполнении законных требований Национального агентства.

Напомним, НАПК проверило всех нардепов на конфликт интересов.