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Президент не исключает и политической ответственности за смерть 5-летнего мальчика

Президент не исключает и политической ответственности за смерть 5-летнего мальчика

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кто-то может понести политическую ответственность за убийство 5-летнего мальчика в Киевской области. Об этом он заявил сегодня во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.

Он в очередной раз выразил соболезнования родным и близким мальчика и добавил: "Это какое-то безумие. Когда у нас каждый день гибнут на фронте наши военные, я не хочу этого, но я понимаю, почему - они защищают нашу страну от врага. Но здесь - просто какая-то бессмыслица. Попали в парня, забрали ребенка. это очень серьезный вопрос и, я уже об этом говорил, что будут очень серьезно все наказаны".

На вопрос, может ли кто-то понести политическую ответственность за трагический случай, президент ответил: "Я уверен, что будет и политическая ответственность, будет и уголовная ответственность. Мы об этом уже говорили с министром неоднократно на протяжении этих двух дней".

Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.

Источник: УНН
Теги: убийство, дети, Киевская область, Президент, Владимир Зеленский
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