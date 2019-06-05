Встреча Зеленского и Туска: стали известны детали

КИЕВ. 5 июня. УНН. В среду, 5 июня президент Европейского совета Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в 14:20 по Брюсселю (15:20 по Киеву). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета, передает УНН.

"Двухдневный визит президента Зеленского в Брюссель будет посвящен отношениям между ЕС и Украиной и ситуации на востоке страны. Президент Туск использует встречу, чтобы повторить, что Украина является не только одним из ближайших соседей ЕС, но и очень важным партнером", - говорится в анонсе на сайте Совета.

Отмечается, что два лидера во время встречи также рассмотрят прогресс, достигнутый Украиной в реализации ее программы реформ.

На встрече президент Туск еще раз подтвердит, что ЕС поддерживает антикоррупционные реформы в Украине, ее шаги по укреплению правопорядка и поддержанию макроэкономической стабильности. Он также будет настаивать на необходимости дальнейшего реформирования энергетического сектора.

Два лидера также обсудят подготовку к следующему саммиту ЕС-Украина. Сообщается, что Туск и Зеленский обсудят агрессию России на востоке Украины.

Совместная пресс-конференция Зеленского и Туска ожидается в 15:00 по брюссельскому времени (16:00 по Киеву).

Как сообщал УНН, во вторник, 4 июня в Брюсселе состоялась первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского.

После встречи Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны вместе действовать против "Северного потока-2".