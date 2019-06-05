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Президент: держу кулаки за встречу в Минске

Президент: держу кулаки за встречу в Минске

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов заявил о том, что держит кулаки за сегодняшнюю встречу трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает УНН.

"Сегодня в Минске будет первая встреча после большого перерыва. Я держу кулаки за то, чтобы у нас все действительно пошло", - заявил он.

Ранее УНН сообщал, что сегодня в Минске пройдет заседание ТКГ.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, будут обсуждать освобождение удерживаемых лиц и вопросы безопасности. Украину на заседании будет представлять Леонид Кучма.

Президент Украины от 3 июня назначил его полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

Напомним, Владимир Зеленский отозвал нового главу Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака от участия в заседании ТКГ в Минске и назначил на его место в подгруппе по безопасности заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Минск, переговоры, контактная группа
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