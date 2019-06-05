В июне состоится встреча с крупным бизнесом по развитию Донбасса - президент

КИЕВ. 5 июня. УНН. В июне состоится встреча с крупным бизнесом по развитию Донбасса. Об этом во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

"С большим бизнесом мы планируем встретиться в июне. Мы будем говорить о развитии Донбасса. Потому что у нас есть план. Мы предлагаем бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется и кто-то этим должен заниматься", - заявил он.

Как сообщал УНН, в ожидании ограничительных мер Украинский бизнес должен искать пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Напомним, прибыль крупных и средних предприятий в Украине за первые три месяца текущего года снизилась на 7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.