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Зеленский рассказал о своих встречах с олигархами

Зеленский рассказал о своих встречах с олигархами

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о своих встречах с олигархами, сообщает УНН.

"Я по очереди встречаюсь с представителями крупного бизнеса. Можно сказать, и со всеми олигархами", - сообщил он.

На вопрос, с кем он уже встретился, он ответил: "Встретился с Пинчуком. Их не так много. Кто-то еще приезжал к нам. Я уже не помню. Некоторые политики приезжали, они олигархи, но не будем говорить о них".

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Напомним, Владимир Зеленский планирует в июне встречу с крупным бизнесом по развитию Донбасса.

Источник: УНН
Теги: бизнес, олигархи, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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