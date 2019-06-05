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Правительство планирует принять решение о погашении задолженности перед шахтерами

Правительство планирует принять решение о погашении задолженности перед шахтерами

КИЕВ. 5 июня. УНН. Кабинет министров планирует на сегодняшнем заседании принять решение о выделении средств на погашение задолженности по выплате зарплат работникам государственных шахт. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы принимаем решение о направлении бюджетных средств на погашение задолженности по заработной плате, с другой стороны, есть поручение Министерству экономики и Министерству топлива разобраться, чтобы приоритетная покупка угля осуществлялась из государственных компаний, чтобы не накапливать задолженность", - отметил Гройсман.

При этом представитель профсоюзов во время заседания Кабмина сообщил, что задолженность по заработной плате шахтерам составляет уже 550 млн грн. Одна из причин - неотгрузка готовой продукции из шахт - более 300 тыс. т.

Напомним, в прошлом месяце во время митинга шахтеров под Кабмином министр энергетики и угольной отрасли Насалик заявил, что месячная задолженность по зарплате горнякам не является серьезной проблемой, поскольку возникла из-за бюрократических процедур и скоро будет ликвидирована.

Источник: УНН
Теги: шахтеры, ВРУ, выплаты, задолженность
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