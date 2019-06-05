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Никто не собирается объявлять дефолт - президент

Никто не собирается объявлять дефолт - президент

КИЕВ. 5 июня. УНН. Никто не собирается объявлять о дефолте. Об этом во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

"Слухи о дефолте - это слухи. Кстати, в Европе все понимают, что это слухи, которые разыграли некоторые медиапорталы. Никто не собирается объявлять о дефолте, все за стабильную экономику в нашей стране. У нас очень много проблем. Давайте не беспокоиться из-за слухов... Сотрудничество с МВФ у нас продолжается. Поэтому я хочу всех успокоить. Все будет нормально", - заявил он.

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Напомним, Украина может рассчитывать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на замену текущей SBA не раньше конца сентября - начала октября.

Источник: УНН
Теги: МВФ, дефолт, долги, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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