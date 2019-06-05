Аваков будет отвечать за смерть 5-летнего мальчика перед Радой, впрочем заявление не напишет

КИЕВ. 5 июня. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков готов отвечать перед парламентом за совершенное убийство своими подчиненными 5-летнего мальчика, впрочем заявление на увольнение писать не собирается. Об этом он заявил журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Персональная ответственность министра всегда есть и каждый министр всегда должен быть готов к тому, чтобы отвечать перед парламентом. И этот парламент и следующий может отправить меня в отставку", - отметил Аваков, отвечая на вопрос, наступит ли политическая ответственность министра за убийство мальчика полицейскими.

При этом он назвал нецелесообразным увольнение начальника Нацполиции Сергея Князева из-за этой трагедии, а также добавил, что сам писать заявление об отставке не собирается.

"Я не буду писать заявление", - заявил чиновник.

По его словам, МВД решает вопрос оказания помощи семье погибшего мальчика - в частности по "частным вопросам", а также по психологической помощи брату погибшего.

"Мы настаиваем на том, чтобы это дело дошло до суда в кратчайшие сроки и ответственность этих лиц была по высшей шкале ответственности. Нами был проведен анализ произошедших событий, сняты с должностей некоторые руководители городской полиции, в отставку ушел председатель областного главка полиции генерал Ценов, сегодня был проведен так называемый дисциплинарный селектор по всей стране", - отметил Аваков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кто-то может понести политическую ответственность за убийство 5-летнего мальчика в Киевской области.