У Зеленского не исключают отключения потребителей от электроэнергии с 1 июля

КИЕВ. 5 июня. УНН. После введения энергорынка в Украине с 1 июля возможны массовые отключения потребителей и объектов инфраструктуры от электроэнергии, как это уже произошло с предприятием "Вода Донбасса". Об этом заявил представитель Президента в правительстве Андрей Герус журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Худший сценарий, который может быть, это когда объекты и конечные потребители останутся без электроэнергии. На сегодняшний день мы уже имеем ситуацию, когда в результате первого этапа реформы у нас 45 000 человек в Донецкой области остались без питьевой воды, так как ДТЭК отключил электроэнергию для предприятия "Вода Донбасса". Если такая ситуация масштабируется, и мы такое получим по всей Украине, то, конечно, никакие это не реформы", - отметил Герус.

По его словам, реформа должна быть продуманной и подготовленной, тогда как переходить к энергорынку через 20 дней Украина не готова.

При этом он добавил, что переносить введение рынка необходимо до 1 июля 2020 года с помесячным планом подготовки.

Как сообщал УНН, Совет национальной безопасности и обороны, в случае необходимости, присоединится к решению проблемы по восстановлению водоснабжения для 100 тыс. жителей Донбасса, лишенных услуг из-за отключения от электроснабжения предприятия "Вода Донбасса".