Правительство приняло решение о подготовке сборной Украины к участию в "Играх Непобежденных"

КИЕВ. 5 июня. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял решение о подготовке сборной команды Украины к участию в "Играх Непокоренных" 2020 Министерством по делам ветеранов, БФ "Вернись живым" и StartComUa. Об этом Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что Правительством Украины принято распоряжение об организации "Игорь Непокоренных" Министерством по делам ветеранов вместе с партнерами - Вернись живым и Stratcom Ukraine", - написала Фриз.

Она отметила, что сразу после заседания Правительства состоится пресс-конференция, где более подробно будет рассказано об организации национальных соревнований и отборе в сборную Украины.

Как сообщал УНН, представители Украины в октябре прошлого года получили 20 золотых медалей на "Играх Непокоренных" в Сиднее.