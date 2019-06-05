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Правительство переименовало Кировоградскую РГА в Кропивницкую

Правительство переименовало Кировоградскую РГА в Кропивницкую

КИЕВ. 5 июня. УНН. Кабинет министров Украины на заседании принял решение переименовать Кировоградскую районную государственную администрацию, передает корреспондент УНН.

Следовательно, теперь Кировоградская райгосадминистрация переименована в Кропивницкую райгосадминистрацию.

Переименование РГА связано с изменением названия города в 2016 году в соответствии с законом о декоммунизации.

Напомним, в июле 2016 года Верховная Рада переименовала город Кировоград на Кропивницкий.

Также напомним, что в ноябре 2018 года Кировоградский район официально переименовали в Кропивницкий.

Кроме того, в ноябре 2018 года парламент одобрил и направил на заключение Конституционного Суда Украины закон о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области.

В феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

В мае 2019 года Комитет ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал предварительно одобрить проекты изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Источник: УНН
Теги: РГА, переименование, Кропивницкий и Кировоградщина
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