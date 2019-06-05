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Зеленский в Брюсселе побывал на "вечеринке" с зятем Трампа и Могерини

Зеленский в Брюсселе побывал на "вечеринке" с зятем Трампа и Могерини

фотогалерея

КИЕВ. 5 июня. УНН. Во вторник вечером в Брюсселе состоялся ужин с участием высоких представителей США, государств и институтов ЕС и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал на своей странице в Twitter посол США в ЕС Гордон Сондленд, который обнародовал фото с совместного мероприятия, передает УНН.

"Вчера вечером имел честь принимать за ужином нескольких ключевых европейских лидеров и высокопоставленных чиновников из Вашингтона, организованного для содействия развитию уже существующего важного для США и ЕС партнерства", - написал посол.

Он выразил благодарность тем, кто посетил мероприятие: министру энергетики США Рику Перри, зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, главе Европарламента Антонио Таяни, верховной представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, президенту Польши Анжею Дуде, премьеру Румынии Виорике Денчиле, Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе.

Напомним, 5 июня президент Европейского совета Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в 14:20 по Брюсселем.

Источник: УНН
Теги: Украина, встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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