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Туск в Брюсселе встретился с Зеленским

Туск в Брюсселе встретился с Зеленским

Дональд Туск и Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в Twitter, передает УНН.

"Президент Евросовета Дональд Туск только что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе со своим первым зарубежным визитом после его избрания в апреле", - сообщили в евроинституте.

Напомним, 4-5 июня проходит визит Президента Украины в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Президент, Дональд Туск, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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