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ЦИК уже зарегистрировала 35 кандидатов в нардепы

ЦИК уже зарегистрировала 35 кандидатов в нардепы

КИЕВ. 5 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 35 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня на очередном заседании комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, а именно:
• Мартовицкого А.В. - в ОВО № 36,
• Дячука Ю.В. - в ОВО № 207,
• Петрова В.В. - в ОВО № 221.

Таким образом, по состоянию на 5 июня, Комиссия зарегистрировала 35 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 163 общественных организаций, в качестве наблюдателей на парламентских выборах.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК, Украина
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