Зеленский: Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта

КИЕВ. 5 июня. УНН. Украина в составе ЕС станет смертью российского имперского проекта и мощным ударом по российскому авторитаризму. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Twitter Администрации Президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский во время встречи с Туском.

Он заявил также, что европейская интеграция - это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинский, ускоренного экономического роста", - добавил Президент.

Напомним, по результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Туск заявил, что Украина и в дальнейшем может полагаться на Европейский Союз.

Ранее Зеленский заявлял, что курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, прописан в Конституции Украины, останется неизменным.