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Зеленский на встрече с Туском украл абзац из выступления Порошенко - пресс-секретарь

Зеленский на встрече с Туском украл абзац из выступления Порошенко - пресс-секретарь

КИЕВ. 5 июня. УНН. Пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в плагиате. Об этом Цеголко написал у себя в Facebook, передает УНН.

"Банальный плагиат. Новый Президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал Цеголко.

Напомним, по информации Администрации Президента, Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта".

"Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - цитирует пресс-служба Президента.

Именно эти слова, по мнению пресс-секретаря, "сплагиатил" Зеленский.

Чтобы доказать это, Цеголко выложил видеоролик с выступлением Порошенко, в котором последний говорит именно эти слова.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявлял, что курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, что прописан в Конституции Украины, останется неизменным.

Источник: УНН
Теги: Петр Порошенко, Дональд Туск, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Туск Дональд
Туск Дональд
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