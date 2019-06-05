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В Минске договорились с 10 июня объявить режим тишины в Станице Луганской

В Минске договорились с 10 июня объявить режим тишины в Станице Луганской

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Минске во время переговоров по Донбасса стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, передает УНН.

"... стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 5 июня Кучма заявил, что впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Минск
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