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Кучма убежден, что в вопросе освобождения военнопленных моряков "будет движение"

Кучма убежден, что в вопросе освобождения военнопленных моряков "будет движение"

Леонид Кучма

КИЕВ. 5 июня. УНН. Поднимался вопрос наших моряков. Я также убежден, что движение будет в этом направлении. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Кучма отметил, что во время заседаний рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях обсудили вопросы обмена военнопленными.

"Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я также убежден, что движение будет в этом направлении", - отметил Кучма.

Как сообщал УНН, в РФ продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки, Кучма

В тексте упоминаются

Кучма Леонид
Кучма Леонид
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