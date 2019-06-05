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На следующем заседании в Минске рассмотрят вопрос о снятии блокады с Донбасса - Сайдик

На следующем заседании в Минске рассмотрят вопрос о снятии блокады с Донбасса - Сайдик

КИЇВ. 5 червня. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе. Об этом сообщил после встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и это, действительно, так. Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз", - сообщил Сайдик.

По словам Сайдика, снятие блокады – это был бы большой прогресс.

Спецпредставитель главы ОБСЕ проинформировал также, что на сегодняшней встрече экономическая подгруппа сосредоточилась на рассмотрении вопросов водоснабжения в зоне конфликта.

Напомним, в Минске во время переговоров по Донбасса стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня. 

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Кучма, блокада

В тексте упоминаются

Кучма Леонид
Кучма Леонид
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