Работой Верховной Рады не довольны 90% украинцев - опрос

КИЕВ. 5 июня. УНН. Работой Верховной Рады Украины не удовлетворены 90% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Деятельностью пятого президента Украины Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - не удовлетворены. Деятельностью главы правительства Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных", - говорится в сообщении.

По данным опроса, деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского довольны половина опрошенных, только 11% - противоположного мнения. При этом 39% еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства.

Отмечается, что абсолютное большинство (88%) ожидают радикальных изменений в стране. Лишь 4% выступают за стабилизацию ситуации, чтобы не было хуже, 5% - за возвращение в прошлое.

Кроме того, согласно опросу, 34% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 37% - противоположного мнения, еще 29% - не определились.

Справка. Опрос проводился 29 мая-3 июня 2019 года в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщал УНН, более 70% украинцев поддерживают роспуск ВР и проведение выборов.