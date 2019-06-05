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Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Зеленского о незаконном обогащении

КИЕВ. 5 июня. УНН. Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении был поддержан Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Кроме того Раде рекомендовали включить документ в повестку дня, передает УНН.

За соответствующее решение на заседании комитета отдали голоса 7 человек, 2 выступили против и еще 2 - воздержались.

Поэтому проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" рекомендуют включить в повестку дня сессии ВР 8 созыва.

Напомним, 3 июня Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Впоследствии текст этого законопроекта был обнародован на сайте парламента.

В АП разъяснили, что поданный в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении наказания за незаконное обогащение топ-чиновников вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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