КИЕВ. 5 июня. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал помогать новому руководству Минобороны. Об этом министр обороны заявил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНН.

"Хотел бы сказать, что свои обязанности я буду выполнять до тех пор, пока не будет принято решение вами - Верховной Радой, понимая всю ответственность того, что, к сожалению, война не завершена, угрозы существуют и люди на фронте погибают. Если мой опыт и знания будут нужны - я буду помогать новому руководству Министерства обороны Украины для продолжения строительства современной сильной армии для Украины", - отметил Полторак.

Глава оборонного ведомства также поблагодарил народ Украины, Верховную Раду, Президента Украины за то, что ему трижды доверяли пост министра обороны в самые тяжелые времена для Украины, когда начиналась агрессия Российской Федерации.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступил проект постановления об увольнении с должности министра обороны Степана Полторак.

Как сообщал УНН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал освобождение Степана Полторак с должности министра обороны Украины.