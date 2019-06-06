Партия Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей

КИЕВ. 5 июня. УНН. Партия “Европейская Солидарность” во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.

“Антирейтинг партий возглавляет „Европейская Солидарность“. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей”, — говорится в сообщении.

Зато, лидером электоральных симпатий среди политических сил партия “Слуга народа”, которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, по данным опроса, преодолевают проходной барьер “Оппозиционная платформа — За жизнь” (10,7%), “Европейская Солидарность” (7,8%), “Батькивщина” (6,9%) и партия “Голос” (5,6%).

Партия “Сила и честь” готовы поддержать 4,3%, “Гражданскую позицию” — 3,0%, “Радикальная партия” — 2,4%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Согласно опросу, 47% респондентов отметили, что главным мотивом, которым они будут руководствоваться при выборе политической силы во время голосования, будет способность партии принести изменения в стране.

Еще 30% сказали, что будут голосовать, исходя из возможности политической силы навести порядок в стране. Каждый пятый сказал, что мотивируется тем, что в политической силе есть много новых лиц, или же ее представители способны побороть коррупцию. Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и имеет сильного лидера.

Справка. Опросы проводился 29 мая-3 июня 2019 в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса — население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,2%.

Как сообщал УНН, около 80% украинский готовы голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, которые состоятся 21 июля.