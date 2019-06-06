Петиция за отставку Авакова на сайте президента набрала необходимое количество голосов

КИЕВ. 6 июня. УНН. Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, размещенная на сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции", на 00:42 6 июня набрала необходимую для рассмотрения количество голосов - 25 тысяч, передает УНН.

Петицию "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко. Доступной для подписания требование стало 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 10 часов утра петиция за освобождение Авакова с должности набрала уже более половины голосов.

Напомним, 4 июня в больших городах Украины люди вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, к чему, по предварительным данным, причастны двое в то время полицейских, в настоящее время уже освобождены от ряды полиции. Накануне районный суд Киева арестовал их на два месяца без возможности внесения залога.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не напишет заявление об отставке, и не видит смысла в отставке председателя Нацполиции Украины Сергея Князева.

До этого, 3 июня стало известно, что 5-летний мальчик, которого, по данным следствия, ранили патрульные полицейские в Переяславе-Хмельницком Киевской области, умер в больнице. 5 июня ребенка похоронили в его родном городе.

По данным правоохранителей, 31 мая двое полицейские отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в мальчика, который был в соседнем дворе.