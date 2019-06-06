ЦИК сформировала все окружные избирательные комиссии

КИЕВ. 6 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже сформировала все необходимые 199 окружных избирательных комиссий (ОИК) по выборам нардепов Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

Свои кандидатуры в состав ОИК могли подать политические партии, которые имеют депутатские фракции в Верховной Раде нынешнего созыва, а также политические партии кандидатов в депутаты, от которых зарегистрировано в общегосударственном округе на последних выборах депутатов парламента. Все они могли подать не более чем по одной кандидатуре в состав каждой окружной избирательной комиссии. Кандидатуры от партий, имеющих фракции в парламенте, заносились в состав окружных избирательных комиссий автоматически, кандидатуры от других субъектов заносились в ОИК с применением механизма жеребьевки. Таким образом, парламентские партии (фракции) могли претендовать на получение двух человек в составе отдельных ОИК.

Правом подать свои кандидатуры в состав ОИК воспользовались все 6 партий, которые имеют парламентские фракции, а также 25 из 29 партий, которые выдвигали списки кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года.

Все окружные избирательные комиссии было образовано в максимальном составе (18 человек) и всего в состав ОИК включено 3582 человека (из которых 59% — женщины). Основным возрастным группам среди членов ОИК являются лица в возрасте от 31 до 50 лет (таких насчитывается около 50%) и от 51 до 70 лет (35%).

Почти все парламентские партии (фракции) делегировали свои кандидатуры в максимально возможного количества ОИК (199-ти). Только “Самопомощь” внесла свои кандидатуры в состав 184 ОИК (из 199-ти). В общем, больше кандидатур в состав ОИК (по результатам жеребьевки и на основе фракционных квот) делегировали “Блок Петра Порошенко” Солидарность “(309 человек),” Радикальная партия Олега Ляшко “(307 человек),” Народный фронт “(305 человек), “Батькивщина” (300 человек) и “Оппозиционный блок” (290 человек). Эти четыре партии получили по два человека в составе около половины образованных ОИК. по результатам жеребьевки наибольшее представительство в составе ОИК получила партия “Возрождение” (114 человек) и партия “5.10” (114 человек), меньше всего — “Сила людей” (47 человек).

Добавим, что регистрация кандидатов в нардепы продлится до 20 июня.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК уже зарегистрировала 35 кандидатов в нардепы.