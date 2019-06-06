Саудовская Аравия могла ускорить развитие ракетной программы благодаря Китаю - CNN

КИЕВ. 6 июня. УНН. Власти США, по утверждению телеканала CNN, получили сведения разведки о том, что Саудовская Аравия могла значительно ускорить развитие своей программы по разработке баллистических ракет с помощью Китая. С таким утверждением телеканал выступил в среду, ссылаясь на три источника, якобы знакомых с ситуацией, информирует УНН.

По информации телеканала, в последнее время Эр-Рияд мог сделать несколько покупок в Китае, благодаря чему якобы расширил свою ракетную инфраструктуру и улучшил технологии. CNN утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа знала об активизации баллистической ракетной программы Саудовской Аравии, однако не докладывала об этом членам Конгресса, чем вызвала недовольство у представителей Демократической партии.

Телеканал отмечает, что американская разведка не смогла установить точные цели Эр-Рияда. При этом, по мнению источников CNN, такие действия со стороны королевства могут означать его стремление приобрести в будущем ядерную боеголовку. В подтверждение своей позиции телеканал приводит заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который в 2018 году заявил о том, что "в случае, если Иран разработает ядерную бомбу, (Эр-Рияд) как можно скорее последует его примеру".

В то же время представители Госдепартамента в ответ на запрос CNN напомнили, что Саудовская Аравия остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По их словам, Эр-Рияд остается приверженным обязательствам в приобретать ядерного оружия, а власти США целью считают добиться того, чтобы "на Ближнем Востоке не было оружия массового поражения и систем для его доставки".

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) пользоваться российскими переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Игла-С".