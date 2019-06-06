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Трамп готов к разговору с Ираном, но вероятность военных действий будет сохраняться

Трамп готов к разговору с Ираном, но вероятность военных действий будет сохраняться

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в Великобритании, что готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Рухани, но вероятность военных действий США против Исламской Республики будет сохраняться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Иран был чрезвычайно враждебным, когда я впервые пришел на должность”, — сказал Трамп британской телевизионной станции ITV — “Они были террористической нацией номер один в мире в то время и, вероятно, могут оставаться такой сегодня”.

В ответ на вопрос, он считает, что ему нужно будет прибегнуть к военным действиям, Трамп заявил: “Всегда существует такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Я не хотел бы. Но вероятность всегда существует”.

В ответ на вопрос, готов ли он поговорить с Рухани, Трамп ответил: “Да, конечно”.

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Как сообщал УНН, Соединенные Штаты стремятся не допустить появления ядерного оружия у Ирана. В частности, Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране.

Источник: УНН
Теги: США, война, Иран, переговоры, Дональд Трамп
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