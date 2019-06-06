УПЦ КП: Собор, на котором распустили Киевский патриархат, не имеет юридической силы

КИЕВ. 6 июня. УНН. В пресс-службе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) сообщили, что подписанный Филаретом документ о ликвидации УПЦ КП не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее заявление опубликованное на сайте ликвидированной УПЦ КП.

“Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединяющим Собором, которое по требованию для участия в Объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, который не имеет юридической силы”, — говорится в заявлении.

В пресс-службе церкви также сообщили, что постановление о ликвидации УПЦ КП подписали, потому что “представители Вселенского Патриархата не хотели начинать Объединительный Собор в Великой Софии” без этой подписи. Но, как отмечается в пресс-центре, было проведено формальное собрание, которое включало в себя нарушением норм Устава УПЦ КП, поэтому оно не может называться Поместным Собором и нести ту же властную силу.

“Опубликовано видео, которое фиксирует момент подписания данного „Постановления“, четко и ясно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП”, — говорится в заявлении.

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Как сообщал УНН, религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой заявил, что признание недействительными документов Украинской православной церкви Киевского патриархата подтолкнет ее руководителя патриарха Филарета к дальнейшим провокациям в адрес Православной церкви Украины.