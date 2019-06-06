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Украина сегодня отмечает День журналиста

Украина сегодня отмечает День журналиста

КИЕВ. 6 июня. УНН. Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста, передает УНН.

День журналиста - ежегодный профессиональный праздник сотрудников средств массовой информации в Украине.

Праздник установлен 25 мая 1994 года указом Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.

Датой празднования определено 6 июня - день принятия 6 июня 1992 года Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

Источник: УНН
Теги: журналисты, праздник
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