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Суд ООН сегодня продолжит слушания по иску Украины против РФ

Суд ООН сегодня продолжит слушания по иску Украины против РФ

КИЕВ. 6 июня. УНН. В четверг и пятницу, 6 и 7 июня, состоятся последние дни слушаний в Международном суде ООН в нидерландском городе Гаага по иску Украины против РФ по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом ранее сообщил посол Украины в Нидерландах, заместитель главы делегации Украины на заседании Всеволод Ченцов, передает УНН.

"Российская делегация будет выступать в четверг, то есть будет их реакция собственно на нашу позицию. Украина получит право выступить со своими комментариями в пятницу. Как можно охарактеризовать нашу позицию - российская сторона сегодня пытается доказать, что у суда нет юрисдикции", - сказал Ченцов.

Так, по словам дипломата, РФ прибегает по существу к тем же средствам в суде в презентации своей позиции, которые можно увидеть в СМИ в рамках переговоров.

"То есть искажение, извращение фактов, ошибочная интерпретация положений Конвенции. По всем этим позициям сегодня были представлены наши контраргументы. Чувствуем себя уверенно, получим возможность в пятницу предоставить дополнительные аргументы в зависимости от того, какая будет линия россиян", - отметил он после заседания 4 июня.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска. Украина выступала 4 июня с контраргументами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Международный суд ООН
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