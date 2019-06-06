КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни настоящим, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста!", - написал президент.

Напомним, сегодня отмечают День журналиста - ежегодный профессиональный праздник работников средств массовой информации в Украине.

Он основан 25 мая 1994 года указом Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.