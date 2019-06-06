Регистрация | Вход |
USD: 26,93 -0,2768  EUR: 30,32 -0,2763 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 06 июня 2019 10:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары
Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5460
Версия для печати

Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни настоящим, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста!", - написал президент.

Напомним, сегодня отмечают День журналиста - ежегодный профессиональный праздник работников средств массовой информации в Украине.

Он основан 25 мая 1994 года указом Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.

Источник: УНН
Теги: журналисты, праздник, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.