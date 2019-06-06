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Начались слушания в Международном суде ООН по иску Украины против РФ

Начались слушания в Международном суде ООН по иску Украины против РФ

КИЕВ. 6 июня. УНН. В четверг, 6 июня, Российская Федерация будет представлять свою позицию в Международном суде ООН в нидерландском городе Гаага. Слушания начались в 11:00 по Киеву (10:00 по Гааге), передаёт корреспондент УНН.

Так, в четверг и пятницу, 6 и 7 июня состоятся последние дни слушаний в Международном суде ООН по иску Украины против РФ.

В последний день украинская сторона будет предоставлять контраргументы на позицию России, которые прозвучат сегодня.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России. 

Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска.

Источник: УНН
Теги: суд, ООН, Россия, Украина
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