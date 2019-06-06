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Луценко назвал условия для торговли с оккупированными территориями

Луценко назвал условия для торговли с оккупированными территориями

Юрий Луценко

КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - отметил Луценко.

Напомним, в среду после встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой (глава украинской делегации в ТКГ - ред.), - сказал он. - Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз".

По словам Сайдик, введение в марте 2017 года экономической блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта.

"Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении, - считает Сайдик. - Снятие блокады - это был бы большой прогресс".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, блокада, Юрий Луценко, торговля, ОРДЛО

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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