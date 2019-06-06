Рада приняла за основу законопроект о наказании военных преступников

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект о наказании военных преступников. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 9438 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права впервые вводит в украинское законодательство понятия "военных преступлений" и "преступлений против человечности". Это позволит привлекать к ответственности военных преступников, независимо от сроков давности.

Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.

Напомним, на прошлой неделе Верховную Раду призвали поддержать законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права", положения которого направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления).