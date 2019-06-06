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Рада приняла закон о предоставлении гражданства защитникам Украины

Рада приняла закон о предоставлении гражданства защитникам Украины

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли закон 3433 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) направлен на урегулирование вопроса о признании иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины находящимися на территории Украины на законных основаниях, упрощенного порядка предоставления таким лицам гражданства или выдачи таким лицам временного вида на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме этого, целью законопроекта является защита прав и законных интересов тех иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других государств, которые не признают территориальную целостность Украины, в связи с чем их добровольное или принудительное возвращение в страну своей гражданской принадлежности будет нарушать их права.

Напомним, в мае пятый президент Петр Порошенко предоставил бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву украинское гражданство.

Как сообщал УНН, в своей речи в день инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, кто готов помогать Украине, гражданство.

Источник: УНН
Теги: гражданство, законопроект, ВРУ, военнослужащий
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