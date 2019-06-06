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Рада ввела ответственность за незаконное ношение военной формы

Рада ввела ответственность за незаконное ношение военной формы

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли закон об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц ставит целью усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцов за независимость Украины в XX веке и участников Революции Достоинства.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за незаконное ношение военной формы и надругательства над могилами погибших воинов.

Источник: УНН
Теги: законопроект, военная форма, ВРУ
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