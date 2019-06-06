Рада отложила до конца года штрафы за хранение горючего без лицензии

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты приняли закон об отсрочке применения штрафных санкций к субъектам хозяйствования за хранение горючего без лицензий. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменения в статью 18 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" ставит целью отсрочку применения к субъектам хозяйствования финансовой санкции в виде штрафа в случае хранения горючего до 31 декабря 2019 года без наличия соответствующей лицензии.

Закон предлагает дополнить статью 18 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" новой частью, которой откладывается применение к субъектам хозяйствования финансовой санкции в виде штрафа в размере 500 000 гривен в случае хранения горючего до 31 декабря 2019 года без наличия соответствующей лицензии.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №1004 об увеличении штрафов за безосновательный отказ перевозчиков в льготном проезде в общественном транспорте.