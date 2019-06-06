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Нардепы изменили административно-территориальный строй Львовской области

Нардепы изменили административно-территориальный строй Львовской области

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты приняли постановление об изменении административно-территориального строя Львовской области. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления об изменениях в административно-территориальном строе Львовской области, изменении и установлении границ Сокольского района Львовской области ставит целью упорядочение административно-территориальных отношений в современных условиях и обеспечение процесса добровольного объединения территориальных общин.

Напомним, в конце мая нардепы Верховной Рады проголосовали за основу и в целом за смену пределы города Горловка и Бахмутского района для того, чтобы жители поселка Гладосово смогли получать пенсии наравне с другими гражданами.

Источник: УНН
Теги: ВР, Львов и Львовская область
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