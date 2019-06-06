Регистрация | Вход |
USD: 26,93 -0,2768  EUR: 30,32 -0,2763 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 06 июня 2019 13:27
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ ЭКС-ТОРНАДОВЦЕВ
Эксклюзивные новости УНН
Отец заместителя АП Рябошапки вынужден был судиться с сыном за алименты
Отец заместителя АП Рябошапки вынужден был судиться с сыном за алименты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3255
Версия для печати

Рада не смогла отправить Климкина в отставку с поста главы МИД

Рада не смогла отправить Климкина в отставку с поста главы МИД

Павел Климкин

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты не поддержали отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел, и, соответственно, не приняли постановление о его увольнении. Такое решение поддержали только 141 и 137 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.

Сначала народные депутаты голосовали за проект постановления об отставке министра иностранных дел Украины Павла Климкина, это решение поддержал лишь 141 народный депутат.

Проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, который голосовался в зале сразу после постановления о его отставке, поддержали только 137 народных депутатов.

Во время обсуждения народные депутаты отметили, что Президент должен немедленно внести кандидатуры на должности министра и его заместителей.

Напомним, вчера, 5 июня, комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Источник: УНН
Теги: МИД, ВР, отставка, Павел Климкин

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.