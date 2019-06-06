В БПП стало еще на одного нардепа меньше

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народный депутат Олег Недава вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом во время утреннего заседания парламента сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"В президиум поступило заявление о выходе народного депутата Недавы Олега из состава депутатской фракции партии" Блок Петра Порошенко "в ВР", - сказала Геращенко.



Как сообщал УНН, народный депутат Егор Фирсов вышел из состава парламентской фракции БПП.



Кроме того, Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Олега Барни из склада фракции блока Петра Порошенко.



Более того народные депутаты Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко вышли из состава фракции Блока Петра Порошенко.