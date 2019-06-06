Парубий назвал запрет стрелять в ответ на Донбассе путем к капитуляции

КИЕВ. 6 июня. УНН. Запрет стрелять в ответ на Донбассе - это путь не к миру, это путь к капитуляции. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, комментируя поручение нового Президента Украины в Минске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Парубий назвал тревожной ситуацией обсуждение поручения нового Президента Украины в Минске. В пресс-службе напомнили, что речь идет об инициативе, что украинские войска не должны открывать огонь. "Уже сегодня мы имеем одного убитого украинского воина и двенадцать - раненых", - отметил Парубий.

"Когда мы не отвечаем на огонь врага - наших погибших становится все больше", - добавил председатель ВР.

Парубий также отметил, что Украина пять лет ведет национально-освободительную борьбу, и отметил, что "запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, это путь к капитуляции".

"Мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором", - подчеркнул он и выразил уверенность, что "это позиция украинского народа, и Президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, защищают украинскую землю".

"Капитуляции мы не допустим!" - предупредил председатель ВР.

В свою очередь, первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко заявила: "Что значит "не обороняться"? То есть, мы даем сейчас индульгенцию, как власть, на беззаконное убийство наших солдат, даже без разрешения им защищаться. Этого мы не принимаем!"

Напомним, ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отреагировал такое предложение, указав, что "не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке".

Как сообщал УНН, накануне по итогам заседания ТКГ в Минске представитель Украины Леонид Кучма, говоря о режиме тишины на Донбассе, заявил, что "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов".