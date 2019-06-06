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"Оппозиционный блок" однозначно поддержит законопроект о незаконном обогащении

"Оппозиционный блок" однозначно поддержит законопроект о незаконном обогащении

КИЕВ. 6 июня. УНН. Фракция "Оппозиционный блок" однозначно поддержит законопроект о незаконном обогащении. Об этом сообщил член депутатской фракции Игорь Шурма в комментарии корреспонденту УНН.

"Да, однозначно", - сказал Шурма на вопрос, поддержит "Оппозиционный блок" законопроект относительно незаконного обогащения.

Напомним, Рада включила в повестку дня законопроект о незаконном обогащении.

Этот законопроект включает в себя предложения других 9 законопроектов, которые подали в Верховную Раду, включая президентский.

Решение внести предложения 9 законопроектов в единый согласованный было принято депутатами различных фракций и групп, входящих в соответствующий профильный комитет.

Таким образом, был разработан законопроект с буквой "Д" (доработанный), именно его сегодня, 6 июня, внесли в повестку дня Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: законопроект
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