НБУ: обсуждение финансирования со стороны МВФ отложили до формирования нового правительства

КИЕВ. 6 июня. УНН. Обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает УНН.

Как указали в НБУ, обнародованный в апреле макроэкономический прогноз предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 года и 5,0% на конец 2020 года. И основным предположением этого прогноза, как отмечается, была дальнейшая реализация Украиной своих обязательств по программе сотрудничества с МВФ.

"Однако на сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства", - указали в регуляторе.

В НБУ добавили, что это усиливает уязвимость экономики Украины и может обусловить увеличение волатильности на финансовых рынках.

Ранее стало известно, что Украина может получить транш от МВФ в конце лета.

Напомним, глава Совета НБУ Данилишин сообщил, что новую программу по МВФ можно ожидать не раньше сентября-октября.