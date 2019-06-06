Зеленский сделал заявление к годовщине операции "Оверлорд"

КИЕВ. 6 июня. УНН. В 75-ю годовщину операции "Оверлорд" Президент Украины Владимир Зеленский призвал вспомнить погибших во время Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении Главы государства, обнародованном пресс-службой АП, передает УНН.

"Поздравляю участников антигитлеровской коалиции с этой знаменательной датой - открытием Второго фронта. С тех пор отсчет до конца Второй мировой войны пошел уже на месяцы. Светлая память и низкий поклон всем павшим в борьбе против нацизма и фашизма - независимо от гражданства и национальности. Никогда снова!" - отметил Зеленский.

Операция "Оверлорд" началась 6 июня 1944 года с масштабной в мировой истории высадки воздушного десанта, в которую были вовлечены 1200 самолетов. Главную роль в проведении операции сыграли войска Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. С высадки союзников в оккупированной нацистами французской Нормандии открылся Второй фронт.