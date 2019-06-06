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Зеленский назначил стипендии спортсменам

Зеленский назначил стипендии спортсменам

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии пяти чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Об этом говорится в указе №353/2019, передает УНН.

В указе Президент постановил назначить государственные стипендии чемпионам i призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр:

Кваши Ильи Олеговичу - бронзовому призеру ХХІХ летних Олимпийских игр по прыжкам в воду, в размере трех прожиточных минимумов;

Крюковой Ларисе Александровне - бронзовому призеру XIV летних Паралимпийских игр по волейболу сидя, в размере трех прожиточных минимумов;

Соломоновой (Мальчик) Алле Анатольевне - чемпионке ХІІІ летних Паралимпийских игр по легкой атлетике, в размере четырех прожиточных минимумов;

Танчики Мирославу Борисович - чемпиону ХХ летних Дефлимпийских игр по футболу, в размере четырех прожиточных минимумов;

Юрченко Ирине Александровне - чемпионке ХХ и ХХІІ Дефлимпийских игр по волейболу сидя, в размере четырех прожиточных минимумов.

Напомним, ранее 35 спортсменам и тренерам по олимпийским, паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, а также 95 детям с инвалидностью было назначены стипендии.

Источник: УНН
Теги: спорт, стипендии, Владимир Зеленский
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