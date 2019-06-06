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Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса

Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса

Леонид Кучма

КИЕВ. 6 июня. УНН. На сегодняшний день нет экономической блокады оккупированного Донбасса со стороны Украины, но есть временные ограничения. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Киеве на брифинге 6 июня, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Украина "снять блокаду" оккупированных территорий, передает корреспондент УНН.

“Вопрос блокады: нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это — временно запрещено перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада?” — спросил Кучма.

Он заявил, что на сегодня сотни, тысячи людей ежедневно пересекают контрольные пункты, и 50 кг каждому человеку разрешается нести с собой.

“То, что такая проблема существует, это правда. Этот вопрос возникает каждый раз в контактной группе, со стороны той стороны. Но мы четко заявляем — движение должно быть двусторонним. Если вы во время этого запрета движения национализировали все украинские предприятия, то вы сначала дайте нам ответ — когда вы собираетесь их возвращать”, - сказал глава украинской делегации.

В то же время он подчеркнул, что является членом только контактной группы.

“Мы не можем принимать решения в контактной группе отменить указ Президента. Но говорить об этом можно сколько угодно. Этот вопрос сегодня существует, его все время поднимает и российская сторона, кроме ОРДЛО, и я думаю, он существует и в Украине ”, - заявил он.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе. Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой.

Позже Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Кучма
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