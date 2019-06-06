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Законопроект Зеленского о незаконном обогащении снова внесут в ВР

Законопроект Зеленского о незаконном обогащении снова внесут в ВР

КИЕВ. 6 июня. УНН. Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и гражданскую конфискацию будет вновь внесен на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Законодательная инициатива гражданской конфискации будет снова внесена в парламент. Не вижу необходимости в том, чтобы говорить, что этот парламент способен рассмотреть эту законодательную инициативу", - сообщил Рябошапка.

По его словам, скорее всего, этот законопроект будет внесен в парламент следующего созыва.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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