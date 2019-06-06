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В АП решение Рады по законопроекту о незаконном обогащении считают местью

В АП решение Рады по законопроекту о незаконном обогащении считают местью

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Администрации Президента считают местью решение Верховной Рады не включать в повестку дня законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Парламент отверг законодательную инициативу Президента Владимира Зеленского, которая предусматривала возможность наказать тех, кто незаконно наживался в последнее время ... Законопроект отрабатывался лучшими украинскими экспертами, а также с лучшими международными экспертами, в том числе со специалистами Всемирного банка, МВФ. Это означает, что то, что сделал сегодня парламент - это политически безответственно. Это - своего рода не только месть Президенту Зеленскому, а, в первую очередь, украинцам, которые требуют справедливости", - сказал Рябошапка.

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Он также назвал это пренебрежением к международным специалистам, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, Администрация президента
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